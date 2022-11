Reintegro medici No vax | continua il braccio di ferro tra governo e Regioni La Puglia tiene il punto | De Luca | «Li terremo lontano dai pazienti»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) «La legge che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi anche contro il Covid c’è e rimane in vigore», così l’assessore alla Sanità della RegioneRocco Paleseilsu uno dei temi più caldi degli ultimi giorni. Il nuovoMeloni ha da poco annunciato un chiaro cambio di strategia nella lotta al virus, mostrando fin dai primi giorni di insediamento gli effetti concreti della discontinuità annunciata con ilDraghi e con la gestione Speranza. Tra i primi cambiamenti anche la decisione del nuovo ministro della Salute Orazio Schillaci di ordinare ilin servizio del personale sanitario sospeso nei mesi scorsi per inadempienza all’obbligo vaccinale. Un passo che ha stabilito, lo scorso 1° novembre, lo stop anticipato dell’obbligo vaccinale e che ...

no - vax, è scontro tra governo Meloni e Regione Puglia. Ilin servizio degli operatori sanitari non vaccinati sta mettendo a dura prova il rapporto di collaborazione tra governo ...... registro con preoccupazione la scelta di anticipare ildeie degli altri professionisti della sanità non vaccinati , il condono sulle multe ai No vax e la diversa sensibilità sull'...Sono 0,4% di quelli iscritti all'Albo i medici che potrebbero rientrare effettivamente in servizio a seguito del decreto legge con il quale il Consiglio dei ...