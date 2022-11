Red Dead Online | ottieni bonus per Naturalisti e festeggia il Giorno del Ringraziamento

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’autunno comincia ad accomiatarsi mentre il freddo invernale fa capolino. Per iè tempo di coprirsi per bene e avventurarsi in cerca di rari esemplari faunistici. Questo mese vendi campioni all’ambientalista Harriet Davenport per ottenere RDO$ e PE tripli. In previsione dell’imminente freddo invernale e della messa a riposo dei terreni, i preparativi per i banchetti deldelhanno creato un picco di domanda per i prodotti di origine animale e questo significa ricompense doppie per tutte le vendite effettuate presso i macellai. RDO$ e PE tripli negli eventi Free Roam Censimento animale e Fotografia naturalista Fai squadra con altri colleghie setacciate il paesaggio alla ricerca di animali da sedare per l’evento Censimento animale o prendi parte all’attività ...