Record storico per Ancelotti | nessuno come lui in Champions League

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nella straripante vittoria per 5-1 del suo Real Madrid contro il Celtic Glasgow, Carloha stabilito un nuovoinKvaratskhelia Napoli Il tecnico di Reggiolo ha infatti raggiunto le 103 vittore nella più prestigiosa competizione europea, superando Sir Alex Ferguson fermo a 102. Alla guida del Realha poi alzato lo scorso anno la sua quartada allenatore, unico nella storia a staccare questo traguardo. Il feeling di Carletto con la Coppa dalle Grandi Orecchie si consolida, quindi, ancora di più, in attesa della fase ad eliminazione diretta, dove il suo Real Madrid verrà sorteggiatotesta di serie in virtù del primo posto nel gruppo F. Federico ...