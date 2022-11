Real Sociedad in Liga | una realtà consolidata

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Con i suoi 22 punti in 12 giornate, lasi riconferma la mina vagante in, occupando momentaneamente la quinta posizione. La squadra di San Sebastian ha trovato una buona stabilità di rendimento negli anni, che le ha permesso di fare 62 punti, sia nella stagione 2020-2021 che nella stagione 2021-2022, piazzandosi rispettivamente quinta e sesta in campionato.in: numeri e statistiche La squadra di Imanol Alguacil, nella stagione corrente, ha segnato 16 gol e ne ha subiti 15, mettendo a segno 7 vittorie, un solo pareggio contro l’Atletico Madrid e 4 sconfitte. Le vittorie sono arrivate contro: Cadice Elche Espanyol Girona VillarCelta Vigo Mallorca Le 4 sconfitte sono state invece per mano ...

