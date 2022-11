Real Madrid-Celtic | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 6a e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro francese Stephanie Frappart, coadiuvato come assistenti dai connazionali Berchebru e Pages, e dal quarto uomo Hamel. VAR e AVAR saranno rispettivamente Millot e l’italiano Irrati. Calcio d’inizio alle 18:45 al Santiago Bernabeu. Alla ricerca della vittoria per consolidare il primo posto nel girone, ilquesto pomeriggio ospiterà ilin una gara dal pronostico quasi scontato. La squadra di Carlo Ancelotti ha avuto due chances importanti per chiudere definitivamente il discorso qualificazione, ma sia con lo Shakhtar che con il Lipsia non sono arrivati i tre punti. ...

Commenta per primo Di seguito gli schieramenti iniziali di- Celtic di Champions League:: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Asensio, Rodrygo, Vinicius. Celtic : Hart; Juranovic, Starfelt, Jenz, Taylor; Mooy, ...Commenta per primo Con la permanenza di Hazard alche si fa sempre più complicata, si aprono possibilità di mercato per il giocatore belga, ai margini del progetto di Ancelotti . Come riporta AS , si starebbe intensificando il legame con ...