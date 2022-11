Rave | il costituzionalista Ceccanti | ' Il concetto di ' ordine pubblico' era la chiave del testo fascista del 1931'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Stefano, professore ordinario di DirittoComparato presso l'Università di Roma "La Sapienza" ed ex senatore del Partito democratico, in un'intervista all'AdnKronos ha messo in ...

'Non si sente alcun bisogno di una nuova norma contro iparty perché è già sufficiente l'... Nello specifico, sono due i termini assolutamente da evitare per il: 'Ordine pubblico ...... anche se sentenziato da Consulta" "Non si sente alcun bisogno di una nuova norma contro iparty perché è già sufficiente l'articolo 633 del codice penale". Non ha dubbi il...Ceccanti: "La nozione di ordine pubblico era non casualmente l'elemento chiave del testo unico fascista di pubblica sicurezza del 1931 dove ricorreva ben 23 volte. I costituenti lo evitarono quindi a ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...