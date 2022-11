Ragazzino percorre 35 km in bici per un fiore su tomba bisnonna

La Repubblica

Sono state ore di ansia e preoccupazione, con appelli e fotografie pubblicate sui social dai genitori, per ilche sembrava svanito nel nulla. Nella tarda mattinata, il sospiro di sollievo. ...Sono state ore di ansia e preoccupazione, con appelli e fotografie pubblicate sui social dai genitori, per ilche sembrava svanito nel nulla. Nella tarda mattinata, il sospiro di sollievo. ... Ragazzino percorre 35 km in bici per un fiore sulla tomba della bisnonna Ore di ansia e preoccupazione a Manocalzati, in provincia di Avellino, con appelli e fotografie pubblicate sui social dai genitori, per il ragazzino che sembrava svanito nel nulla ...Ha percorso trentacinque chilometri in bicicletta per portare un fiore sulla tomba della bisnonna deceduta l'altro ieri. Protagonista della storia nel giorno della commemorazione dei defunti, ...