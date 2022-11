Quotidiani sportivi | le prime pagine | Champions | oggi tocca al Milan

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e TuttoSport: i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggi mercoledì 2 novembreLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 2 novembre 2022, dei ...Commenta per primo Il caos infortuni torna prepotentemente d'attualità anche sulle prime pagine dei principaliitaliani. Il doppio ko di Lukaku e Pogba riporta all'attenzione generale la lunga sequenza di stop nel nostro campionato in concomitanza con l'avvio sempre più vicino del Mondiale. ...In casa granata si è riusciti finalmente a voltare pagina. "3mendisti alla Juric, ecco la svolta Toro" è il gioco di parole diventato titolo sulla prima pagina di ...Ecco le prime pagine de La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport, i tre maggiori quotidiani sportivi di oggi, mercoledì 2 novembre 2022.