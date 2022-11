Quindici anni di violenze in famiglia | arresti domiciliari per un 36enne

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMirabella Eclano (Av) – I carabinieri della Stazione di Frigento hanno dato esecuzione alla misura deglidomiciliati nei confronti di undi Mirabella Eclano, indiziato, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, tentata violenza privata, lesioni personali e danneggiamento. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di acquisire gravi indizi nei confronti dell’uomo, protagonista dinei confronti della moglie per oltre 15. Durante tale periodo, l’arrestato si sarebbe reso responsabile difisiche e morali nei confronti della donna, insultandola, percuotendola (anche in presenza dei figli minori e quando la stessa era incinta) e minacciando di morte lei e i figli. Una condotta violenza che la donna non ha denunciato per paura di ...

