Qui Zingonia | notiziario di martedì 1 11

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti didopo un giorno di riposo. Mister Gasperini ha cominciato così la preparazione alla prossima sfida di campionato che vedrà i nerazzurri affrontare la capolista Napoli sabato al Gewiss Stadium di Bergamo. A parte hanno lavorato de Roon e Zappacosta. Domani, mercoledì 2 novembre, è in programma una doppia seduta, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

