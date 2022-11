“Quel poveretto di Conte” Sgarbi umilia il leader del M5S che difende lo sballo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo la cerimonia del giuramento dei sottosegretari a Palazzo Chigi, un Vittoriomolto loquace si sofferma a parlare con i cronisti sul tema del giorno: la norma anti rave voluta dal governo sulla quale la sinistra tutta sta almanaccando e attaccando. Il critico d’arte se la ride. La norma sui rave è liberticida? “Ma questo lo dicedi. E’ giusto punireli che mettono a rischio la salute delle persone… Questa è una violenza grave alle persone, la diffusione della droga, il rovinare i luoghi privati. Per fare una manifestazione o un concerto occorre chiedere una autorizzazione“. Insomma, la norma è volta a tutelare la sicurezza, non c’è dubbio. E l’ex premier che parla di libertà violate è grottesco.: “Norma rave liberticida? Lo dice ...

Secolo d'Italia

