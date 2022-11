Quel bene che manda avanti il mondo

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il commento. È una festa particolare la solennità di tutti i santi. Non è una festa cumulativa per ricordare anche quei santi meno noti, che nei dettagliatissimi calendari delle nonne non trovano posto. I santi, «li veri», si conosconodai loro segni distintivi, dalle aureole e dai miracoli, dalla luce che profonde dalle loro mani e dall’eroismo delle loro virtù. Stanno sui piedistalli perché sembrano avere poco a che fare con il razzolare quotidiano del resto del genere umano, in cui ci si sporca di fango. Sono pochi, e sono eccezionali. Devono essere eccezionali.