Quanto spende Mediaset per Sonia Bruganelli? Il cachet settimanale è alto

Trend-online.com

...raddoppiato rispetto agli anni precedenti anche se immagino che con tutto quello che siper ...portarle portare in detrazione tuttavia dovrete provare che li state detenendo legalmente in...... a riprendere lo stesso conosciuto rituale che non prevede particolari scossoni inuna fiera ... che magari nonin opere ma è equiparabile a un turista colto e snob cui piace mettere mano ... Energia elettrica, il consumo in casa è alle stelle: quanto si spende in un giorno Sonia Bruganelli è, per il secondo anno di fila, opinionista al GF Vip. Ma quanto spende per lei Mediaset Il cachet settimanale è davvero molto alto. Scopriamolo insieme. Il Grande Fratello Vip è ...