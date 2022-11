la Repubblica

"All for $8". "Tutto per 8 dollari". Al mese. Elon Musk, su Twitter, si prende gioco di sè con un meme : da una parte la cifra pensata per chi vorrà la spunta blu (e altre funzioni premium) sul social;...Fatti sorprendenti Secondoriferito, Musk aveva intenzione di offrire un servizio di ... Un'analisi del New Statesman , giornale di sinistra, ha rilevato che Twittermeno di 15 ... Quanto guadagnerebbe Musk se tutte le spunte blu di Twitter pagassero 8 dollari al mese Non molto, stando ai calcoli. O almeno non abbastanza da ripagare i debiti contratti con le banche per l'acquisizione del social ...Nuovi rumors sui presunti cachet percepiti dall'ex lady Icardi per i suoi post sui social e per le partecipazioni agli eventi ...