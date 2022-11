Putin è malato? Parla una spia russa | ecco cos’ha il presidente

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Social. . La guerra in Ucraina è arrivata al 251° giorno. Il Cremlino accusa il Regno Unito di aver “diretto e coordinato” il sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Il vice-del Consiglio di sicurezza russo Medvedev ha dichiarato: “Pronti al nucleare se c’è minaccia nelle regioni annesse”. L’Iran prevede di inviare un lotto di oltre 200 droni da combattimento alla Federazioneall’inizio di novembre. Che dire? Non sembrano esserci spiragli per degli accordi diplomatici. Nel frattempo in molti si chiedono sesiao meno. La risposta sembra essere arrivata in questi giorni da unaLeggi anche –> Guerra Russia-Ucraina,si appresta ad utilizzare il nucleare? Vladimir? ...