Pupo | ' Le parole di Jovic sono uno schiaffo per noi tifosi Impari da Baggio | Toni e Batistuta | orgogliosi di aver giocato nella Fiorentina'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) 'Tutti sanno che ho fatto un sacrificio finanziario per venire qui. Ritengo che lasia un buon trampolino di lancio per tornare alla mia vecchia forma, per poi tornare a giocare in un ...

leggo.it

Per i tifosi della Fiorentina, che cullano la loro squadra come un figliolo, quellesono uno schiaffo, una mancanza di rispetto. A Firenze abbiamo visto sfilare attaccanti del calibro di Kurt ...Il commissario Legnini con la vicesindaca Alessiae l'assessore alla ricostruzione Flavia Giombettidi soddisfazione quelle del commissario Giovanni Legnini, "per una ricostruzione cosi ... Pupo: «Le parole di Jovic sono uno schiaffo per noi tifosi. Impari da Baggio, Toni e Batistuta e dal loro orgo Ma mi interrogo sull’opportunità delle dichiarazioni di Jovic. Per i tifosi della Fiorentina, che cullano la loro squadra come un figliolo, quelle parole sono uno schiaffo, una mancanza di rispetto. A ...Ricchi e Poveri, non c'è nessuna pace tra i componenti della band. Pupo racconta un aneddoto relativo ai funerali di Franco Gatti. Non c'è nessuna pace tra i vari componenti dei Ricchi e Poveri. Sono ...