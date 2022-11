Puglia | gli operatori sanitari non vaccinati contro il corona virus non rientreranno al lavoro negli ospedali La Regione ha una legge specifica e non torna indietro dopo il decreto del governo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Per, in Italia da oggi è possibile il reintegrodei medici che non si sonoil. La, che ha unanorma regionale, non darà questa opportunità aglinonil Covid. L'articolo: glinonilnonal Laha una...

Corriere del Mezzogiorno

orrori del comunismo forse non superano quelli del nazismo, ma certamente eccedono di molte ... FrancoMilano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , ...Lo rende noto la Coldiretti, nel sottolineare che quest'anno il 'déblocage' in Italia per ... Ma soprattutto " spiega la Coldiretti "stessi vitigni che negli anni passati rappresentavano la ... Cosa fare ad Halloween 2022 a Bari e in Puglia: gli appuntamenti per adulti e bambini «Abbiamo deciso di anticipare al primo novembre la fine dell’obbligo vaccinale, che sarebbe comunque terminato a chiusura dell’anno, e questo ci consente di recuperare a ...PERUGIA - Cinquantamila persone potenzialmente nel mirino dei ladri. Un numero di non poco conto che è semplicemente la somma, all’incirca, degli abitanti di una delle zone ...