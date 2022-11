Pianeta Milan

TORINO - Sarà una Juventus giovane quella che affronterà domani sera ilper un posto in Europa League. Con dodici assenti nelle file dei bianconeri, spazio a Miretti , ... ma per giocareanni ...Prima non giocavo a causa degli infortuni, ora sono a disposizione dele della Spagna e sogno ... Messi è un giocatore fantastico, sono passatianni ma non ha mai smesso di essere al top. Lui ... PSG, tanti tifosi a Torino per l’arrivo di Messi e compagni | VIDEO Ultimo allenamento in vista del Psg. Domani la Juve scenderà in campo per conquistare il passaggio in Europa League. Non sarà però della gara Dusan Vlahovic che non si… Leggi ...Il tecnico dei francesi alla vigilia dell'ultima partita del girone: "Questo può essere l'anno giusto per vincere la Champions" ...