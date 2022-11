Probabili formazioni Atalanta-Napoli | tredicesima giornata Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 5 novembre nella cornice del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa su Dazn in diretta esclusiva. Si tratta di uno dei tre big match di questo turno di campionato insieme al derby di Roma e a Juventus-Inter. La squadra di Gasperini cerca continuità, ilsemplicemente vuole continuare ad infrangere record. Dopo il turno europeo, Spalletti potrebbe fare qualche cambio di formazione. Il tecnico vuole blindare la vetta e allungare ulteriormente dopo la piccola fuga dello scorso turno.– Torna Muriel dopo la squalifica. Panchina per Zapata e Hojlund. ...

I bianconeri cercano la qualificazione all'Europa League, mentre i francesi il primo posto nel girone ...2022 - 11 - 01 21:00:16 Squadre in campo Calcio d'inizio ad Anfield Road! 2022 - 11 - 01 20:05:11ufficiali: c'è Osimhen, a centrocampo riposa Zielinski LIVERPOOL (4 - 3 - 1 - 2): Alisson; ...Lazio-Salernitana è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e .... Ma è in campionato che i capitolini stanno straripando, come dimostra il netto su ...Sporing Lisbona - Eintracht Francoforte Martedì 1 Novembre, ore 21.00, Estadio José Alvalade Arbitra Slavko Vincic, sloveno Classifica:.