Primo ciclone autunnale | in arrivo il maltempo sull’Italia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Il dominio indiscusso e duraturo dell’antiafricano sta per terminare. Da giovedì 3 novembre infatti un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa piomberàpilotando un’intensa perturbazione. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, lo dice chiaramente: quest’estate infinita ormai è agli sgoccioli, l’autunno si prepara ad irrompere con prepotenza. I primi segni che qualcosa sta cambiando si vedranno inizialmente al Nord dove, oltre alle consuete nebbie mattutine, la nuvolosità si farà sempre più presente anche con qualche piovasco a carattere sparso. Sarà da giovedì però che la perturbazione farà il suo ingresso. Si attiveranno venti meridionali che soffieranno via via più intensamente. Le precipitazioni cominceranno a bagnare il Nordovest per poi ...