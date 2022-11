Primark apre al Campania e cerca personale | requisiti e come presentare candidatura

sbarca in Puglia, e nel Barese in particolare. Dopo le indiscrezioni su un'imminente apertura nel parco commerciale di Casamassima, è arrivata l'ufficialità: sul posto sono state già ...Nel dettaglio,è alla ricerca di diverse figure in ambito retail tra cui visual merchandiser, department manager e retail assistant. Per tutti i nuovi assunti,offrirà un'ampia ...Grandi novità nel panorama dello shopping barese: Gap sbarca per la prima volta in Puglia e apre al Puglia Village di Molfetta. Pepco inaugurerà altri due punti vendita in viale ...Primark aprirà un nuovo negozio in Puglia e si prevedono numerose assunzioni. Il punto vendita sarà inaugurato in provincia di Bari, a Casamassima, e potrà impiegare oltre 150 risorse. Le selezioni so ...