L'Espresso

'A voler essere gentili: questo testo non sembra scritto da un giureconsulto di raffinata scienza giuridica'. È Luigi Manconi a indicare quello che non va nelle misure licenziate dal Consiglio dei ...... grano tenero e olio di girasole nell'ultimo annodella guerra. È quanto emerge dall'analisi ... Lo sblocco al passaggio delle navidi cereali sul Mar Nero è importante anche per combattere ... «Prima le cariche, ora le occupazioni negate: noi in piazza contro il Governo». Gli studenti contro il reato anti-rave «Il 18 in piazza contro una norma liberticida». Per i giuristi rischia di colpire centri sociali, autogestioni di scuole e università e manifestazioni.Nella scorsa legislatura soltanto l'1,1% dei circa 5.500 progetti di legge presentati dai parlamentari è riuscito a tagliare il traguardo dell'approvazione finale ...