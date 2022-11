Presentati a Volterra i percorsi cicloturistici nella Val di Cecina Cicloturismo | Cultura ed Enogastronomia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) –, 02/11/2022 – Una conferenza stampa molto partecipata quella organizzata oggi da SIAF per presentare iindividuati grazie all’associazione Tuscany Bike Park e offerti al grande pubblico con il supporto di You & Destination travel agency. Presenti ai giornalisti della stampa specializzata nazionale, compresa la RAI, per testare le strade bianche e i tratturi, individuati dalle guide locali, in sella a e-bike di ultima generazione. In sala anche i giornalisti delle testate regionali e quelli aderenti al GIST – Gruppo Italiano Stampa Turistica – che ha collaborato all’organizzazione dell’evento. Numerosa la rappresentanza degli Amministratori dei Comuni che si affacciano sulla Val die che hanno risposto volentieri all’invito di SIAF, ...