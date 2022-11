Predappio | 8 indagati per il saluto romano al corteo per il centenario della marcia su Roma

... gravi Leggi Anche Marcia su Roma, camicie nere sfilano a: la manifestazione si chiude con i saluti romani Leggi Anche Raduno, nostalgici del fascismo criticano Giorgia Meloni: '...... visto che gli esclusi non sono neppure. Il bilancio finale della trattativa viene ... "La manifestazione dipoliticamente è una cosa distante da me in maniera molto significativa". Ma ...Otto persone che hanno partecipato al corteo di Predappio sono indagate per aver effettuato il saluto romano e per ostentazione di simboli fascisti. È quanto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...