Porto-Atletico | Orsato ammonisce Reinildo e gli dà il cinque VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La partita contro ilnon è stata una passeggiata per l’che si trova fuori non solo dalla Champions, ma anche dall’Eruopa League. Eppure i tifosi della squadra del Cholo Simeone hanno trovato momenti di ilarità con ilche è diventato virale sui social e che riguarda l’ammonizione dial 42? da parte di Daniele. Il direttore di gara italiano è finito sotto la lente d’ingrandimento per via di due presunte sviste che avrebbero potuto cambiare la partita. Ma soprattuttosi è resto protagonista di un episodio piuttosto buffo accaduto in campo. Al 42?Madrid, match valido per l’ultima giornata del Girone B,si rende protagonista di un intervento abbastanza duro ai danni di ...