Polonia | al via la costruzione della barriera al confine con la Russia | «È una misura di sicurezza» – Il video

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lacostruirà unalungo ilcon laper impedire l’eventuale l’afflusso di una nuova ondata di profughi. Lo ha annunciato oggi il ministroDifesa polacco Mariusz Blaszczak, precisando che la decisione è stata presa dopo l’attivazione di nuovi collegamenti aerei fra la zona russa di Kaliningrad e alcuni Paesi di Medio Oriente e Nord Africa. «Ho deciso di adottare misure per rafforzare laalpolacco con l’Oblast di Kaliningrad sigillando questo– ha detto Blaszczak in conferenza stampa -. Oggi inizieranno i lavori, intrapresi da ingegneri e soldati dell’esercito polacco, per ladi una recinzione temporanea». Il ministro ha spiegato che la...

RaiNews

Il ministro ha spiegato che la barriera che sorgerà al confine con la Russia - lungo circa 210 chilometri - sarà dello stesso tipo di quella che già oggi sorge alla frontiera trae ...... Repubblica Ceca, Germania, Ungheria,e Slovacchia, portandoli da stabiliti a negativi. ... Secondo il numero uno diNazionale: "alcune banche potrebbero incontrare maggiori difficoltà", ma ... Polonia: al via la costruzione di una barriera al confine con Kaliningrad > È arrivato il momento della verità per la Nazionale italiana di wheelchair curling. Dopo gli ottimi riscontri nei due tornei internazionali in Svizzera e Scozia, la formazione azzurra allenata da Ro ...Il governo di Varsavia teme un nuovo flusso migratorio questa volta direttamente dal territorio russo per questo ha autorizzato la costruzione di una barriera attorno all'enclave di Kaliningrad ...