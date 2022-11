Politano | «Dobbiamo resettare perché sabato c’è l’Atalanta»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’attaccante del Napoli, Matteo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara persa contro il Liverpool ad Anfield Quanto siete delusi «Ci tenevamo a fare risultato anche se sapevamo che non era facile. Ora c’è datuttoabbiamo altre quattro partite importanti» Eri amareggiato quando sei uscito «Il mister fa le sue scelte ed era importante mettere gente frescala partita era ancora in bilico» Uscite rafforzati mentalmente «Penso che nonguardare il risultato ma la prestazione che è stata di altissimo livello, ora ci riposiamoc’èche è in un momento di grande forma» L'articolo ilNapolista.