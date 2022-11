(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nel post-di Liverpool-Napoli interviene l’attaccante Matteoai microfoni di SkySport e commenta la sconfitta arrivata in Champions League all’ultimo momento per mano dei Reds di Klopp: due reti negli ultimi 15 minuti di gioco, la prima all’85esimo minuto di Salah, la seconda al 98esimo minuto del subentrato Nunez. In seguito commenta il cambio scelto dal mister Spalletti al 70esimo minuto con El Chucky Lozano. Ecco quanto evidenziato dalla redazione: Cambio-Lozano Sconfitta?“C’è da resettaredopoperche prima della sosta abbiamo delle partite da vincere assolutamente”.chiarisce la sua posizione sulla vicenda del cambio con Lozano:dal cambio?“Il mister fa le sue scelte e ha ...

Spazio Napoli

La prima - un gesto tecnicamente bellissimo - è il lancio di, al volo, senza pensarci. Poi ... 'Sì, mi ha, Mourinho ha giocato tutta la partita per stappare lo 0 - 0, senza mai fare un ...Cesare - Oggi mi hache si è messo in evidenza solo per essersi mangiato un gol incredibile. E ad inizio secondo tempo Spalletti ha inserito Lozano autore, oltre al gol, di una grande ... Politano: “Deluso La scelta è del mister! Dimenticare subito questa partita” Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...