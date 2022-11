Pioli porta il Milan agli ottavi di Champions | Allegri centra l’Europa League

(Di mercoledì 2 novembre 2022)-Salisburgo e Juventus-Paris Saint-Germain sono finite da pochi istanti: i risultati delle italiane in-Salisburgo è finita da pochi istanti. Stesso discorso anche per Juventus-Paris Saint-Germain. Serata agrodolce per le italiane in, con i rossoneri che battono gli austriaci e conquistano il secondo posto nel girone E. Decisivi i due gol Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...Gli uomini dicalano il tris ipotecando la vittoria: Leao si fa strada in area di rigore a suon di dribbling e da posizione defilata riesce a trovare Giroud al centro che spacca in due la...... con Kjaerkegaard che ruba palla a Kjaer e tira verso la, bravissimo Tomori nel ribattere. ... Ore 20:45 -: "Krunic titolare Così siamo equilibrati" Così Stefanospiega la scelta di ...17' Grande giocata di Adamu che riceva palla in area di rigore e si gira, per fortuna la sua conclusione è centrale e Tatarusanu para senza problemi.In vista della gara di questa sera contro il Salisburgo, tra i rossoneri on porta ci sarà ovviamente ancora Tatarusanu, mentre la retroguardia sarà guidata da Tomori, out a Zagabria, ...