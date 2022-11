Pioggia di missili dalla Corea del Nord verso il Giappone Gli Usa lanciano l’allarme nucleare

Tra gli altri titoli in risalto, l'Ucraina con ladirussi su Kiev e le altre città, l'annuncio dell'inaugurazione il 15 novembre dell'attesa nuova linea della metropolitana di ...... la maggior parte delle quali sono impianti energetici" ha detto il primo ministro Denys Shmyhal aggiungendo che "e droni hanno colpito 10 regioni e le conseguenze sarebbero potuto essere ...Ma per la Faz “è una vergogna per la politica brasiliana che gli elettori non abbiano avuto altra scelta se non quella tra due politici molto odiati” ...Centrali energetiche nel mirino: blackout continui. Razzo abbattuto cade oltre confine La strategia militare russa sta dando i suoi primi, drammatici, frutti. Colpire a tappeto centrali energetiche e ...