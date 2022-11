Pino Rauti | chi era il missino e fascista ‘rivoluzionario’ che si oppose alla svolta di Fiuggi Oggi la figlia Isabella è sottosegretaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è morto il 2 novembre del 2012, due lustri fa. Aveva quasi 86 anni. La camera ardente venne allestita nella storica sede nazionale della destra missina e postmissina, in via della Scrofa numero 39 a Roma. Alleanza nazionale era stata sciolta tre anni prima. Fratelli d’Italia sarebbe stato fondato di lì a un mese, a dicembre. Alcuni vecchi camerati entrarono con riluttanza in via della Scrofa, simbolo ormai del “tradimento” di Gianfranco Fini, che nel 2003 aveva definito il fascismo come “male assoluto”. Indi, lo stesso Fini, andò ai funerali di, il 5 novembre nella basilica di San Marco, dietro piazza Venezia, e venne cacciato, fischiato, insultato e quasi aggredito. “Traditore, Badoglio, vai in Sinanoga”. Oppure: “Bastardo, vattene a Montecarlo”, laddove nel principato la parabola politica del leader di An si ...