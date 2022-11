Pinerolo-Vallefoglia in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tutto pronto per Wash4green-Megabox Ondulati del Savio, partita valevole per la quarta giornata della regular season di Serie A1di. La formazione neopromossa di Michele Marchiaro, penultima in classifica con un solo punto conquistato, proverà a sfruttare il campo di casa per conquistare la prima vittoria nella massima serie di campionato. Missione non facile dal momento che dall’altra parte della rete ci saranno le marchigiane di Fabio Bonafede, capaci di esprimere grande qualità di gioco ma al momento ferme ad una vittoria. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 2 novembre al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Di seguito, le informazioni per seguire in ...