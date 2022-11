Piccoli mostri invadono Pochi spazi e negozi chiusi - Cronaca - lanazione.it

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dai monti al mare folle di bambini hanno festeggiato Halloween. Non tutti i commercianti hanno colto l'occasione per animare il ...

LA NAZIONE

Dai monti al mare folle di bambini hanno festeggiato Halloween. Non tutti i commercianti hanno colto l'occasione per animare il ...... ricordando ai più, ai bambini, che nella Notte di Ognissanti non c'è nulla di pauroso o spaventoso, non ci sonoo spiriti vaganti con volti trasfigurati, ma piuttosto è la notte in ... Piccoli mostri invadono Pochi spazi e negozi chiusi Domenica 30 ottobre presso la Biblioteca di San Giorgio Monferrato venticinque "piccoli mostri" hanno festeggiato Halloween con i laboratori didattico creativi realizzati dal team del Children Lab del ...