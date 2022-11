Piantedosi “Fermeremo solo i rave | non decidono i social”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – «Credo sia interesse di tutti contrastare iillegali. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento. In ogni caso la conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui. In quella sede ogni proposta sarà esaminata dal governo».Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Interno Matteo, sottolineando che “l'obiettivo di queste norme approvate dal Consiglio dei ministri è allinearci alla legislazione degli altri Paesi europei anche ai fini di dissuadere l'organizzazione di tali eventi che mettono in pericolo soprattutto gli stessi partecipanti – ricordo che a Modena si ballava in un capannone pericolante e si rischiava una strage ...

nega che la norma possa essere applicata ad altri raduni illegali, come le occupazioni scolastiche. Il suo esordio è stato segnato da un forte interventismo, dalla direttiva alle navi ...In una settimanaha inviato una direttiva alle navi Ong, bloccato una manifestazione all'università, ordinato lo sgombero di un rave: 'Il mio ruolo costringe ad affrontare situazioni ...Sul mancato intervento a Predappio: 'Una pagliacciata che si svolge da anni senza incidenti e sotto il controllo della polizia'. E sui migranti 'non possiamo farci carico anche di quelli raccolti da o ...Matteo Piantedosi Ministro dell'Interno during the session in the Chamber of Deputies for the vote of confidence of the Meloni government October 25, 2022 in Rome, Italy. (Roma - 2022-10-25, Fabrizio ...