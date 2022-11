Piantedosi difende il decreto | “Fermeremo solo i rave”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Credo sia interesse di tutti contrastare iillegali. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento. In ogni caso la conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social. In quella sede ogni proposta sarà esaminata dal governo”. È quanto ha detto in un’intervista al Corriere il ministro dell’Interno, Matteo, a proposito delanti. Il ministro dell’Internoil discussoanti: “La conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social”sottolinea che “l’obiettivo di queste norme approvate dal Consiglio dei ministri è ...