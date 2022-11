Pesca a strascico illegale | ecco come viene saccheggiato il Mediterraneo con la complicità passiva dei governi nazionali e dell’Ue

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ie l’Ue non difendono seriamente i fondali deldalla. A denunciarlo è il sodalizio di ONG MedSea Alliance che oggi pubblica importanti dati e studi, ottenuti in esclusiva da ilfattoquotidiano.it, compreso il primo Atlante sulle infrazioni nelle aree chiuse allo. Controlli poco trasparenti o addirittura assenti consentono il saccheggio del mare più sovrasfruttato al mondo, oltre che uno dei più ricchi di biodiversità: il 75% degli stock ittici è oggetto dieccessiva e la varietà di specie per area supera di circa 10 volte la media mondiale. Con 5884 pescherecci (rapporto FAO del 2020), lorappresenta il 39% delle entrate dell’intero settore dellanel. La ...

... chiedendo informazioni sull'uso e le perdite degli attrezzi da. " Proporzionalmente, gli ... Le perdite maggiori, inoltre, provenivano anche dall'utilizzo delle reti a, una pratica ...Affronta anche il problema delle specie che rimangono vittima dellae della cattura accessoria. E dei materiali dain plastica dispersi in mare. Si parla anche degli ... Pesca a strascico illegale: ecco come viene saccheggiato il Mediterraneo con la complicità passiva dei… Abbiamo in casa un malato grave ma in pochi sembrano preoccuparsene. E’ il Mediterraneo, sempre più segnato da vari tipi d’inquinamento: un mare che ospita il 7,5% delle specie mondiali su una ...Le perdite maggiori, inoltre, provenivano anche dall'utilizzo delle reti a strascico, una pratica notoriamente dannosa ... devono concentrarsi gli sforzi per supportare la gestione della pesca e gli ...