Perché Zaniolo è così odiato?

(Di mercoledì 2 novembre 2022) È un’azione che i miei neuroni a specchio faticano a rivedere. Al trentaduesimo minuto di Hellas Verona-Roma la palla finisce nell’area giallorossa, con la linea difensiva e i due centrocampisti molto bassi. Camara intercetta il cross di Henry, Cristante alza la testa e cerca con una palla altaqualche decina di metri più avanti.si prepara a proteggere il pallone ma finisce in un sandwich tra Veloso e Davidowicz, la palla schizza via e lui rotola a terra come spesso fa nelle sue partite. Pellegrini, a cui era arrivata la palla, allarga le braccia, lamentandosi con l’arbitro che non aveva ancora fischiato il fallo (né segnalato in nessun modo il vantaggio). L’inquadratura dalla tribuna schiaccia la prospettiva e non si capisce bene, ma guardando l’azione al replay si vede che Davidowicz colpisce, saltando, il ginocchio di ...