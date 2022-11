Perché Bonucci fa quel gesto quando esulta? Il motivo è pazzesco

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Leonardoè diventato in questa stagione il Capitano della Juve, con il suodopo i gol che ha sempre fatto molto discutere. Uno dei giocatori che rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi della Juventus e Leonardo, un difensore arcigno che ha dimostrato di poter essere anche un grande leader, con ildella suanza che però ha sempre fatto molto discutere. LaPressePer poter giocare con la Juventus bisogna sicuramente non soltanto essere dei grandi campioni da un punto di vista tecnico, ma allo stesso tempo avere anche un grandissimo carattere. I bianconeri infatti rappresentano il non plus ultra delle calcio italiano, per questosaperci giocare con classe dedizione è un qualcosa che è davvero molto raro. Ne sa davvero qualcosa Leonardo ...