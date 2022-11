Pensioni femminili sempre più basse | “A rischio la tenuta sociale del paese”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Le pensionate di Bergamo sonopiù povere: sono le donne a pagare maggiormente l’impoverimento degli assegni in provincia, dove già tradizionalmente l’assegno al femminile pesa mediamente il 27% in meno rispetto a quello degli uomini. La consueta rilevazione di Fnp Cisl Bergamo quest’anno fa notare che nel sistema della pensione di anzianità e vecchiaia non c’è un solo uomo sotto i 1000 euro, mentre la grande maggioranza delle pensionate abita proprio queste latitudini, che mediamente viaggiano su un importo mensile, lordo, che va dagli 839 ai 593 euro. Sono solitamente donne con un età di 70 anni e più. Una condizione creata dal sistemastico che non tiene conto di tutto il lavoro famigliare e di cura all’interno della famiglia, che in molti casi ha creato buchi contributivi. “Oggi, l’inflazione e il caro spesa mettono ancora più in ...

