Pensioni | cessazioni d’ufficio 65enni | proroga rilevazioni al 18 novembre Altro sollecito Ministero NOTA

(Di mercoledì 2 novembre 2022) "Da un ulteriore monitoraggio effettuato il 26 ottobre 2022, è emerso che il personale oggetto della rilevazione ancora da esaminare ammonta a n. 25.397 unità, pari ad uno scostamento del 59,99%": lo fa sapere ilcon la38282 del 28 ottobre in riferimento alla rilevazione delledel personale 65enne che abbia raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. L'articolo .

Fino al 28 ottobre 2022 sono disponibili le funzioni SIDI per la rilevazione delled'ufficio del personale 65enne che ha raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Da un monitoraggio effettuato dal MI le operazioni risultano essere a rilento, motivo ...Con la nota ministeriale 33107 il Ministero ha fornito le indicazioni operative per l'utilizzo della funzione SIDI, disponibile attraverso il percorso "Comunicazioni servizi INPS" " "Rilevazione ... Pensioni, cessazioni d’ufficio 65enni: ancora da esaminare il 73,65% del personale. Il Ministero sollecita In pensione a 60 anni nel 2023 ... Tra queste, per esempio: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro involontaria; invalidità superiore o uguale al 74%; la necessità di ...pari al 90% del trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per chi puo accedere alla pensione anticipata, sono previsti anche i ...