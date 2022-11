(Di mercoledì 2 novembre 2022)123INCanale nove ore 21.25 Con Denzel Washington, John Travolta e Luis Guzman. Regia di Tony Scott. Produzione USA 2009. Durata: 1 ora e 46 minuti LA TRAMA Da un bel romanzo di John Godey che già fornì lo spunto a un tosto poliziesco con Walter Matthau negli anni 70. Quattros'impadroniscono di undelladi New York e sequestrano i passeggeri. Poi lanciano un ultimatum al Comune della città. Se entro un'ora non avranno un milione di dollari uccideranno tutti i sequestrati. Inizia una lotta di nervi tra un ispettore della polizia ferroviaria e i. I nervi saltano prima dell'ora (i rapinatori presto rissano tra loro). Uno di loro ce la fa comunque a involarsi col bottino. Ma un ...

Titolo originale: The Taking of. Genere Drammatico - USA, Gran Bretagna, 2009. TWENTY SEVEN ORE 21.10 I GOONIES Regia di Richard Donner. Un Film con Josh Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen, ... "Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana", un vagone nelle mani di 4 criminali