Pedopornografia | possiede 200mila foto e video con bambini | arrestato cittadino americano

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ancora un caso di. Possedeva almeno duecentomila file, tra, a contenuto pedopornografico, con immagini che ritraevanotra gli otto e i quattordici anni coinvolti atti sessuali: per questo la Polizia di Stato, tramite il personale del centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale e delle comunicazioni della Toscana, haunstatunitense, 61 anni, nella flagranza del reato di “detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, realizzato mediante lo sfruttamento di minori di 18 anni”. Sulla base di una segnalazione del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, in contatto con il collaterale statunitense, negli scorsi mesi sono state avviate le ricerche dell’uomo, sospettato di essere in ...