Pd | Provenzano | ' prima dei nomi e della conta aprire grande cantiere costituente'

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "L'opposizione al governo Meloni va fatta con intransigenza e, parallelamente, dobbiamo costruire un'alternativa partendo da noi, dai nostri temi. Dieci anni di governi sostenuti da maggioranze spurie hanno minato la nostra credibilità. Ma lotta alle disuguaglianze, salario minimo, contrasto alla precarietà, un nuovo modello di sviluppo possono restituire, se declinate con convinzione, riconoscibilità, identità al Partito democratico". Così Peppe, vicesegretario e deputato del Partito democratico, in un'intervista a Radio Immagina, la web radio del Pd. "Dobbiamo essere coerenti e rendere concrete le nostre affermazioni anche per correggere gli errori del passato. Il Pd è nato su una lettura errata del mondo. L'idea ottimistica di una espansione illimitatademocrazia e del benessere. Invece è accaduto il ...

I primi atti del governo vanno ... discrezionalità all'Autorità pubblica che rischiano di sconfinare nell'arbitrio". Così Peppe Provenzano, vicesegretario e deputato del Partito democratico, ...