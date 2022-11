Pamela Prati “ha scoperto Valeria Marini” | lei risponde | “Si era ingelosita e mi ha graffiata”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 2 novembre 2022)ieri pomeriggio è stata ospite al tavolo di Alberto Matano a La Vita in Diretta e insieme a lei c’era Francesca Fagnani. Nel celebrare il ritorno di Belve il conduttore ha mostrato il meglio delle sue ultime interviste. Fra queste c’era anche quella di. “Un giorno vennea fare un provino e Pingitore mi disse ‘che ne pensi se prendiamo questa ragazza che somiglia un po’ a Marilyn?’. Ed io dissi di sì”. Ritornati in studio Alberto Matano ha quindi provocato: “Possiamo quindi dire per traduzione giornalistica che ti ha scoperta?“. “La gratitudine è importante“, ha aggiunto ironicamente Francesca Fagnani. “No! No! No!” – ha sbottato Queen Valery – “Io ...