Pallavolo | Superlega | rinviata per Covid Padova-Siena | più di 3 positivi tra i toscani

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. - (Adnkronos) - La gara traed Emma Villas Aubay, valida per la sesta giornata di andata di, in programma per sabato 5 novembre 2022, èa data da destinarsi causatà al-19 di più di tre atleti della squadra ospite. Lo ha annunciato la Lega Volley in un nota sul proprio sito ufficiale.

