Pallanuoto | World League 2022 | vittoria al debutto per il Setterosa | Canada battuto a Tenerife

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Parte bene il cammino delin quel dinelle Super Final della. Le azzurre, protagoniste nel Girone A, si sono imposte alper 16-9 sulin un match senza storia, dove i favori del pronostico tendevano nettamente dalla parte di Palmieri e compagne. Manifestazione che arriva in un momento molto duro della stagione, l’inizio dei campionati c’è stato praticamente da una settimana e dunque la condizione non può essere quella dei giorni migliori, ma la banda di Carlo Silipo ha dimostrato in ogni caso di essere ben rodata, come già fatto vedere in estate tra Mondiali ed Europei. Prima metà di gara di assestamento, dove però le azzurre sono riuscite a dettar legge: 3-2 nel primo quarto con le reti di Bianconi, Giustini e Cergol, 4-3 nel secondo ...

SUPER FINAL WORLD LEAGUE FEMMINILE 2022 Girone A: Canada, Paesi Bassi, Stati Uniti, Italia. Girone B: Australia, Spagna, Ungheria, Nuova Zelanda. 1° giornata - mercoledì 2 novembre 09.40 Paesi Bassi - Stati Uniti