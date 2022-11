“Ottima qualità e numeri stabili” per il novello in Puglia | via libera alla vendita Per tradizione apertura a San Martino

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldirettiper ilin, un vino per tanti fatto da pochi, con 300mila bottiglie e circa 1,5 milioni di euro di fatturato. Lo rende noto la Coldiretti, nel sottolineare che quest’anno il “déblocage” in Italia per legge è partito alle ore 0,01 del 30 ottobre, anticipato di quasi tre settimane rispetto al concorrente Beaujolais nouveau francese che si potrà invece assaggiare solo a partire dal 17 novembre prossimo. Il vino– sottolinea la Coldiretti – viene consumato soprattutto in abbinamento con i prodotti autunnali come le caldarroste in Fiere e Sagre in un anno segnato peraltro dall’emergenza costi che ha colpito il settore ...