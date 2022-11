Opposizione a decreto ingiuntivo | che valore ha la fattura?

Polemiche sui giornali e con l', ma crescita incontrastata nei sondaggi . E' questo il segnale che registra Fratelli d'... tra le formazioni che più si sono spese sia contro ilrave ...E se faialla Meloni sulanti - rave, cioè sui temi forti che hanno dato la vittoria alla destra, come la sicurezza, vuol dire che non hai capito nulla della politica e non ...Come abbiamo già riferito, in queste ore sono riprese a Roma, e non solo, le occupazioni di scuole da parte degli studenti. In qualche caso sono intervenute le forze dell’ordine che, con ogni probabil ...Non c’è pace all’ombra dei raduni. Continua a mietere polemiche il Decreto Legge 31 ottobre 2022, n. 162, che introduce all’articolo 5 un nuovo tipo di reato, “l’invasione di terreni o edifici per rad ...