Nuovo PEI | riunioni GLO | per i docenti rientrano nelle 40 ore? Come inquadrarle?

La sentenza del Consiglio di Stato del 26 aprile prosegue dunque il percorso tortuoso del. IlEntro il 31 ottobre è prevista l'approvazione del. Si tratta, ricordiamo, di una ...E se mancano gli insegnanti In mancanza di insegnanti all'inizio anno scolastico, sia curricolari che di sostegno, come si può redigere correttamente e organicamente il, entro il 31 ...Il balletto infinito dei docenti di sostegno sta portando a situazioni assurde: a Roma un bambino con sindrome di Down ha già cambiato ...Abbiamo testato per una recensione Nothing Ear (stick), i nuovi auricolari davvero perfetti per musica e podcast. Scopri di più ...