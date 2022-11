Nuovo bonus fino a 7 500 euro | chi può richiederlo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022)in arrivo per le auto elettriche ed ibride. Nelle scorse ore è stato ricordato che a partire da mercoledì 2 novembre è possibile iniziare ad effettuare le prenotazioni per l’ottenimento di questo incentivo. Svelato anche a chi spetta ea quanto è possibile avere come erogazione. Questo provvedimento era stato fortemente voluto dall’attuale ministro per l’Economia e le Finanze, Giancarlo Giorgetti. Unspiegato nei minimi dettagli dal sito Repubblica, che è dunque entrato nei particolari. Non è comunque l’unica novità questoper auto elettriche ed ibride. Misure in arrivo anche per coloro che fanno autonoleggio delle vetture con obiettivi commerciali, che non facciano riferimento al car sharing. Devono però avere la proprietà del mezzo per almeno 12 ...